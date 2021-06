Lora s-a lansat în afaceri cu propria cremă hidratantă. O promovează în cel mai SEXY mod! Lora s-a lansat in afaceri cu propria crema hidratanta. Solista face bani buni din vanzarea cosmeticelor, motiv pentru care a inregistrat rețeta la OSIM și vrea sa dezvolte linia de creme hidratante care-i poarta nume. Inainte sa fie descoperita de doritoare, trei ani a așteptat Lora ca produsul a fost testat și in final aprobat pentru a putea fi vandut in magazinele de specialitate. Insa grosul vanzrilor vine de pe urma reclamei pe care solista și prezentatoarea emisiunii ”Vorbește lumea” (Pro Tv) o face in mediul online (FOTO). Odata cu succesul cremei de zi pe care a lansat-o și in magazine,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALTEN Romania, subsidiara a grupului de origine franceza ALTEN și una dintre cele mai importante companii de consultanța in IT și inginerie, a incheiat 2020 pe plus, cu rezultate financiare in creștere cu 5% comparativ cu anul precedent. Intr-un context economic dificil,generatde criza sanitara globala,ALTENa…

- Incepand de astazi, Uber extinde produsul Uber Comfort in Pitești și alte 5 orașe din Romania. Utilizatorii din Craiova, Galați, Pitești, Ploiești, Constanța și Cluj vor beneficia de o noua opțiune de deplasare, care le asigura o calatorie mai confortabila. Pe langa UberX, de acum inainte aceștia pot…

- Un cutremur cu magnitudine de 4,7 s-a produs marți noapte in Romania. Seismul s-a produs la ora 00.30. Potrivit INFP, seismul s-a produs la adancimea de 128 de kilometri. Conform Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, cutremurul a avut o magnitudine de 4,5 și s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.…

- Lanțul de drogherii dm Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 525 de milioane de lei, anul trecut, in creștere cu 5,5% fața de 2019. dm drogerie markt se pregatește sa iși deschida propriul magazin online și continua expansiunea, punand pe harta...

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior la Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In vara anului 2020, serviciul a devenit disponibil și in Constanța, iar in lunile recente, Uber s-a lansat in Craiova, Galați și Pitești. Din 22 aprilie, aplicația este disponibila și pentru…

- Furnizorul de energie electrica si gaze naturale Restart Energy și-a listat obligatiunile verzi convertibile la Bursa de Valori Bucuresti. Compania are nevoie de finantare pentru a finaliza proiectele de energie verde de 500 MW pregatite pentru urmatorii cinci ani in Romania si tarile vecine. Planurile…

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior in Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In 2020 a ajuns in Constanța, iar in luna martie serviciul a fost lansat in Craiova. De la 1 aprilie, aplicația este disponibila și pentru clienții din Galați, al doilea oraș din Moldova unde…

- ”E devreme sa vorbim despre asta. PNL va avea cu siguranta un candidat. Am vazut ca sunt lideri, inclusiv in coalitie, care isi inchipuie ca PNL nu va avea candidati si ca vom merge dupa modelul Aliantei DA si noi mergem pe premier si ei merg pe presedinte. Eu nu sustin decat un PNL-ist. Inca nu e anuntat,…