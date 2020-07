Lora se afla și acum izolata in Bali, zborurile fiind anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Artista și iubitul sau, Ionuț Ghenu se afla acolo din luna martie a acetui an. Lora se pare ca a ajuns la capatul puterii și al rabdarii, dat fiind ca numarul cazurilor de COVID-19 in țara este in creștere, aspect care o face sa-și piarda speranța de a reveni prea curand acasa. Artista a scris un mesaj dur, acid și radical pe conturile de socializare prin care incearca sa-i faca pe oameni conștienți de gravitatea situației: „Pot ințelege multe pe lumea asta. Mai mult decat aceasta pandemie ma ingrijoreaza…