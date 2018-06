Stiri pe aceeasi tema

- La 12 ani, Meghan Markle povestea intr-un documentar cum a reușit sa-i convinga pe reprezentanții unei companii sa modifice o reclama la un detergent de vase. Ea analizase reclama impreuna cu colegii de clasa in cadrul unui proiect școlar. „Femeile de pe tot cuprinsul Americii se lupta cu petele…

- Ediția de astazi a emisiunii ”Totul pentru dragoste”, moderata de Mirela Vaida și difuzata de la ora 14.00, la Antena 1, va avea ca tema femeile care accepta rolul de amanta, subiect ce va fi dezbatut atat de specialiști, dar și de femei care au avut de-a face cu infidelitatea intr-o forma sau alta.

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Decretul care le autorizeaza pe femeile saudite sa conduca automobile pe drumurile publice va fi pus in aplicare incepand din 24 iunie, anunta un comunicat al Guvernului de la Riad, citat de AFP.

- Doamna Alina Braslașu, invațatoarea mea, ne-a dat pentru acasa o tema de dezvoltat intr-o povestire. A trebuit sa alegem un titlu din trei: Singur acasa, Peștișorul de aur sau Ceasul cu inima. Eu trebuie sa scriu acum pentru Femeile de 10 ale Marinei și m-am gandit sa aleg ceva care sa aiba legatura…

- Justin Bieber e pus pe șotii! Știm cu toții ca fiecare ar vrea sa aiba macar o particica din Beyonce. Chiar și Justin Bieber! Da, ați citit bine! Artistul i-a adus tribut celebrei cantarețe de peste Ocean, dar intr-un mod… aparte. Tanarul și-a postat o fotografie pe Instagram in care apare in corpul…

- Cum e viața de azi a unei femei la sat? Pot spune ca s-a imbunatațit cu mult in comparație cu ce era mai inainte. Ma refer la libertatea femeii. Nu mai sunt cele pe care le cunoșteam in 1986, atunci cand am inceput sa lucrez la primarie. Acum, sunt mai descatușate, mai libere, iși permit și activitați…