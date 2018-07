Premierul britanic, Theresa May, a anuntat vineri ca guvernul sau, divizat in privinta iesirii din UE, a reusit sa ajunga la o "pozitie comuna" in favoarea crearii unei "zone de liber schimb" intre Regatul Unit si UE pentru post-Brexit, transmite AFP.



"Propunerea noastra ar crea o zona de liber schimb intre Regatul Unit si UE cu un set de norme comune pentru bunurile industriale si produsele agricole", a declarat intr-un comunicat prim-ministrul conservator, la finalul unei reuniuni a cabinetului sau la Chequers, resedinta de vara a premierilor britanici situata la 70 de kilometri…