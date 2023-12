Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne James Cleverly a anuntat luni in Parlamernt masuri in vederea unei restrictionari dure a migratiei in regat, potrivit AFP. Britanicii refuza romani pe banda rulanta. Suntem țara UE cu cel mai mare numar de cetațeni respinși la intrarea in Marea Britanie, dupa Brexit Una dintre aceste…

- Ministrul britanic de Interne James Cleverly anunta luni o crestere cu o treime a salariului minim in vederea obtinerii unei vize de munca - una dintr-o serie de masuri menite sa scada imigratia neta la 300.000 de persoane pe an-, dupa un record de 745.000 de migranti atins in 2022, relateaza AFP.James…

- Cantaretul Elton John s-a adresat miercuri parlamentarilor britanici in contextul in care Guvernul de la Londra a anuntat ca intentioneaza sa extinda un program de testare anti-HIV ca parte a obiectivului sau de a pune capat noilor transmisii ale virusului in Anglia pana in 2030, informeaza Reuters,…

- Lilium a primit ”Aprobarea de organizatie de proiectare” din partea Agentiei pentru Siguranta Aviatiei a Uniunii Europene, o licenta cu conditii speciale care confera companiei capacitatea de a-si proiecta si fabrica aeronavele, in locul regulilor oficiale pentru industrie, care au fost convenite si…

- Avertisment legat de robotii umanoizi. Elon Musk a prezis joi ca viitorul inteligentei artificiale (AI) va fi „o era a abundentei”, cu un „venit universal ridicat” mai degraba decat cu un venit de baza universal, dar a avertizat totodata ca „robotii umanoizi” ar putea sa ii vaneze pe oameni, informeaza…

- ”Aproape toata lumea recunoaste ca acordul pe care (fostul premier Boris) Johnson l-a incheiat nu este un acord bun. El este mult prea restrans”, declara Keir Starmer, care a votat in 2016 in favoarea ramanerii regatului in UE. ”Odata cu apropierea lui 2025, vom incerca sa obtinem un acord mai bun pentru…

- O ancheta in curs de desfașurare impotriva oligarhului rus Mihail Fridman, care face obiectul unor sancțiuni din partea UE și a Regatului Unit, a trebuit sa fie abandonata, a confirmat vineri, 15 septembrie, pentru AFP, Agenția Naționala pentru Criminalitate din Regatul Unit (NCA), transmite Le Figaro…