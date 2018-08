Ca in fiecare an, strazile cartierului londonez Notting Hill s-au umplut de ritmuri caraibiene, pentru a celebra in zilele de 26 si 27 august, emblematicul Carnavalul din Notting Hill - cel mai mare festival stradal din Europa - cu o zi dedicata duminica familiilor, potrivit EFE. Acest eveniment de muzica, dans si culoare a inceput cu "carnavalul copiilor" un spectacol a care au participat cei mici, care a fost insa umbrit de ploaie. Ziua de duminica a fost marcata si de un omagiu dedicat victimelor incendiului de anul trecut de la turnul Grenfell, in care au murit 72 de persoane si ale carui…