- Vineri, Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații lui Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verii acestuia, relateaza The Guardian . „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește menghina…

- Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Rusia nu se considera a fi in razboi cu NATO din cauza Ucrainei deoarece o astfel de evolutie ar creste riscurile unui razboi nuclear, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, solicita țarilor occidentale sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta și armament greu, conform unui comunicat de presa al ministerului de Externe de la Londra. Truss este de parere ca ajutorul militar pentru Ucraina trebuie intensificat, informeaza CNN.

Experții militari din Marea Britanie susțin ca Rusia incearca sa incercuiasca pozițiile Ucrainei in estul țarii, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.

- "Taxele vamale pentru toate marfurile importate din Ucraina vor fi acum reduse la zero, iar toate cotele vor fi eliminate", a anuntat guvernul britanic, intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, masura raspunde solicitarii directe a presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Sunt vizate in special…

- Atacurile armatei lui Putin sunt concentrate zilele acestea asupra pozitiilor ucrainene de langa Donetk si Lugansk, cu lupte care continua in jurul oraselor Herson si Nikolaev. Lor li se adauga o noua ofensiva asupra orasului Kramatorsk, potrivit serviciilor de informatii militare britanice, relateaza…

- Cunoscandu-l indeaproape pe liderul de la Kremlin, fostul șef al Yukos Oil a spus despre acesta ca el crede ca ”NATO va intra in colaps și asta inseamna ca și influența globala americana se va prabuși”.Hodorkovski, care traiește in prezent la Londra, in Marea Britanie, a fost candva cel mai bogat om…

- Marea Britanie aplica noi sancțiuni regimului putinist. Ministrul de externe, Liz Truss, a anunțat ca Marea Britanie va sancționa sectoare-cheie ale economiei rusești și va pune capat dependenței de energia rusa, adoptand noi masuri restrictive in coordonare cu aliații occidentali. Astfel, Londra a…