Primul ministru britanic, Rishi Sunak, a anunțat livrarea, anul viitor, catre Ucraina a unor importante cantitați de muniții pentru artilerie, in cadrul unui contract in valoare de 250 milioane de lire sterline. Un anunț in acest sens va fi facut de premierul britanic și la reuniunea liderilor țarilor din Nordul Europei, ai țarilor baltice și […]