Londonezii își vor destăinui visele pentru a documenta perioada pandemiei Museum of London a venit cu ideea de a colecta confesiunile locuitorilor Londrei despre impactul pe care l-a avut pandemia asupra sanatații lor mintale. O maniera inedita de a atrage atenția asupra intregii colecții a muzeului. Colectarea viselor londonezilor legate de coronavirus este cel mai nou și neobișnuit proiect demarat... The post Londonezii iși vor destainui visele pentru a documenta perioada pandemiei appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Stiri pe aceeasi tema

