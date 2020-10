Stiri pe aceeasi tema

- Lombardia, prima regiune din Europa afectata grav de epidemia de coronavirus, in februarie si martie, a ajuns din nou in linia intai: numarul de cazuri a crescut brusc, impunand reintroducerea interdictiilor de circulatie, relateaza marti AFP.Masura va intra in vigoare joi, inainte de miezul…

- In bilantul de joi, ministerul Sanatatii din Italia a raportat 83 de morti, in timp ce la terapie intensiva au fost internati in ultimele 24 de ore 47 de persoane infectate cu coronavirus, numarul total al celor internati la ATI fiind de 586. Citeste si OMS a facut un anunt care ne da fiori:…

- ''Numarul de cazuri zilnice creste, spitalizarile, de asemenea. COVID-19 este de acum cea de-a cincea cauza de deces, iar pragul de 1.000 de decese zilnice a fost atins'', a afirmat directorul biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, cu prilejul unei conferinte de presa online. ''Daca…

- Italia a anuntat joi 2.548 de cazuri noi de infectii cu coronavirus in ultimele 24 de ore, fiind pentru prima oara de la sfarsitul lunii aprilie cand bilantul zilnic depaseste 2.000 de cazuri, potrivit datelor Ministerului Sanatatii, transmite Reuters. De asemenea, au avut loc si 24 de decese provocate…

- Italia a dat luni startul testelor pe voluntari umani a unui potential vaccin impotriva COVID-19, alaturandu-se astfel eforturilor globale de a dezvolta un raspuns pentru un virus care da semne de revenire in Europa, transmite Reuters.Institutul Lazzaro Spallanzani din Roma, un spital specializat…

- Autoritatile din regiunea Campania din sudul Italiei au decis sa aplice amenzi de pana la 1.000 de euro persoanelor care nu poarta masti in spatiile publice inchise, scrie HuffPost, conform Mediafax.Pentru a-i face pe cetateni sa respecte masurile de protectie si a-i disciplina, presedintele…

- Mihai Tudose arata ca "de la o zi la alta, situația infectarilor cu coronavirus devine tot mai grava, iar Guvernul ne spune deja ca nu mai sunt locuri la terapie intensiva și ca ventilatoarele pulmonare sunt insuficiente". "Mamaliga albastra.... De la o zi la alta, situația infectarilor…