Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a anunțat ca le-a suspendat salariile jucatorilor lui, pentru prima data in cei de 10 de cand deține echipa olteana. Rotaru susține ca jucatorii nu și-au luat salariile de 3 saptamani. Ar fi putut sa le primeasca daca ar fi invins FCU Craiova, insa meciul…

- Un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Lolrelai iubește și e cea mai fericita, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro confirma noua relație. Tanara formeaza un cuplu cu Ionuț Popa, tanarul care a participat la mai multe show-uri TV și care, la randul sau, nu e nou in lumina reflectoarelor. Iata ce spune…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu de mai bine de 18 ani, dar in urma cu ceva timp, cei doi au decis sa doarma separat, chiar daca artista și iubitul ei sunt de nedesparțit atat in viața de zi cu zi, cat și in cariera.

- La inceputul lunii septembrie, Viviana Sposub și George Burcea s-au impacat, dar se pare ca nu a durat mult pana cand au decis sa mearga pe drumuri separate. Cei doi s-au desparțit din nou, iar actorul a luat o decizie radicala.

- Marcela Fota și-a refacut viața, dupa moartea soțului ei cu un barbat mai tanar cu 22 de ani. Artista și iubitul ei s-ar fi desparțit, dupa cum a lasat de ințeles chiar interpreta de muzica populara de curand.

- Desparțirea momentului in showbiz-ul din Romania. Una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania s-a desparțit de iubitul tinerel. Artista a transmis un mesaj controversat in mediul online, prin care a lasat de ințeles ca nu ar mai forma un cuplu cu bogatașul care ii furase inima. S-a desparțit de…

- Anemona de la Mireasa a vorbit pe baza subiectului conform caruia ea și partenerul ei de viața s-ar fi separat. Aceasta a explicat care a fost motivul pentru care ea a fost inactiva pe rețelele de socializare.