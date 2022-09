Stiri pe aceeasi tema

- Poneiul negru al reginei Elisabeta a II-a, Emma, dar și cei doi caini Corgi au fost prezenți la trecerea cortegiului funerar pe domeniul Castelului Windsor, potrivit The Guardian. Cainii reginei Muick vor ajunge in grija ducelui și ducesei de York, Andrew și Sarah. Cei doi corgi regali au ajuns la…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis condoleanțe regelui Charles al III-lea, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a , potrivit unui mesaj publicat joi pe canalul Telegram al Kremlinului. „Cele mai importante evenimente din istoria recenta a Regatului Unit sunt indisolubil legate de numele Majestații…