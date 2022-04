Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista, fost reporter de la postul de televiziune Channel One, controlat de stat, a declarat marți (22 martie) ca a renunțat la serviciu in semn de protest fața de razboiul purtat de Rusia in Ucraina. Zhanna Agalakova, o fosta știrista Channel One, care la momentul demisiei era corespondentul…

- Air France and the Lufthansa Group are the latest airlines to cancel flights to Ukraine over concerns of a potential Russian attack on the country, according to Politico. The French carrier said on Monday it is canceling Tuesday flights between Paris and Kyiv in view of the local situation and as a…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, astazi si maine, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei si la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeana – Uniunea Africana.Astazi, seful statului va lua parte…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, la Paris, la invitația Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la un dineu de lucru informal privind situația de securitate din Sahel. De asemenea, Președintele Romaniei va lua parte, in perioada 17-18 februarie 2022, la cel de-al…

- Președintele francez Emmanuel Macron a refuzat cererea Kremlinului de a face un test rusesc pentru COVID inainte de intalnirea cu liderul rus, potrivit unor surse citate de Reuters . Acesta este motivul pentru care la intrevederea de la Moscova, Macron a fost ținut la distanța de Putin, cei doi oficiali…

- Ninsorile abundente din ultimele zile au facut ca stratul de zapada sa se inalțe ”vazand cu ochii”. Daca la Bistrița a fost de 30 de cm, intr-o localitate din județ a ajuns la 75 de cm. Se așteapta zilele viitoare ”paturi de nea” de un metru. ”Ca-n povești”/ ”Ca pe vremea copilariei” – așa a fost iarna…

- La data de 25 ianuarie s au petrecut o serie de evenimente importante in lume, astfel: 1475: Stefan cel Mare, domnul Moldovei 1457 1504 , a trimis o scrisoare circulara principilor din Europa anuntandu le victoria pe care a repurtat o asupra turcilor la Vaslui stil vechi 10 ianuarie .1515: La Catedrala…

- Melania Trump, fosta prima doamna a SUA, a anunțat ca va organiza o licitație pentru palaria pe care a purtat-o in timpul vizitei efectuate de Emmanuel și Brigitte Macron la Casa Alba in aprilie 2018. Potrivit Politico , licitația pornește de la prețul de 250.000 de dolari și sunt acceptate doar criptomonede.…