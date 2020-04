Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson se afla intr-o stare stabila, primeste un tratament standard cu oxigen Starea sanatatii premierului britanic Boris Johnson, internat la terapie intensiva dupa ce a contractat noul coronavirus, a ramas stabila in noaptea de luni spre marti, iar liderul conservator isi pastreaza…

- Intr-un scurt interviu acordat vineri unui redactor al Monitorului, noua șefa a Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Manuela Trifan, a declarant ca mare parte din cadrele medicale aflate in izolare se apropie de finalul celor 14 zile și au cerut retestarea, pentru ca "IȘI DORESC ...

- Personalul medical neinfectat cu coronavirus, detașat de la spitale din Iași și de la alte spitale din județ la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, este solicitat de managerul Spitalului Municipal Radauți, Traian Andronachi. Andronachi a ...

- Fosta directoare adjuncta a Direcției de Sanatate Publica (DSP) Botoșani, demisa de ministrul Sanatații in 2017 fiindca ar fi pus bancuri pe Facebook in timpul programului de lucru, a fost detașata la București. Iar Florian Bodog, cel care a destituit-o in urma cu aproape trei, a dezvaluit ca ar fi…

- Gruparea River Plate a anuntat, vineri, ca isi inchide centrele de antrenament si ca refuza sa participe la un meci de cupa, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit news.ro.River Plate urma sa joace, sambata, cu Atletico Tucuman, in cadrul Cupei Superligii Argentinei, insa acest meci nu…

- Bursele din Asia inregistrau pierderi importante vineri, mai ales bursa de la Tokyo, pe fondul pandemiei de coronavirus care provoaca temeri referitoare la o recesiune mondiala, transmit AFP. Cea mai mare bursa asiatica, cea de la Tokyo, a inregistrat vineri cea mai proasta sedinta de dupa…

- "Astazi, la Palatul Victoria, a avut loc sedinta lunara a Comitetului interministerial de coordonare si organizare a turneului final al Campionatului European de fotbal 2020. Ministerul Tineretului si Sportului a fost reprezentat de catre secretarul de stat, Dragos Coman, intalnirea fiind prezidata…

- Agenția Naționala de Sanatate Publica (ANSP) a recepționat din Germania, astazi, 18 februarie, un set de teste pentru detectarea virusului ce cauzeaza COVID-19, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sanatații.