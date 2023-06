Stiri pe aceeasi tema

- Piata muncii este pe cale sa treaca prin schimbari majore in urmatorii ani, aproape un sfert din locurile de munca urmand sa se schimbe in urmatorii cinci ani, potrivit unui nou raport al Forumului Economic Mondial (WEF), relateaza CNBC.

- Tot mai mulți cetațeni din afara Uniunii Europene vin in țara noastra pentru a munci. Ei sunt atrași de salariile cuprinse intre 3.000 și 4.000 de lei. Daca la sfarșitul anului 2021, in Romania munceau in jur de 33.000 de extracomunitari, la finalul anului trecut erau cu 20.

- Inteligența artificiala amenința tot mai multe locuri de munca și poate inlocui joburile repetitive, insa unele sunt mult mai puțin afectate. Cei care au meserii ce presupun creativitate și abilitați organizatorice este mai puțin probabil sa iși piarda locul de munca. Un profesor și un psiholog caștiga…

- Controale ale inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Munca a județului Maramureș la intreprinderile mijlocii din județ, asta avand in vedere faptul ca, intreprinderile mici și mijlocii reprezinta motorul economiei naționale și angajeaza in majoritate lucratori din cadrul Uniunii Europene și se…

- Pe masura ce produsele de inteligenta artificiala precum ChatGPT isi propun sa devina o parte a vietii noastre de zi cu zi si aflam mai multe despre cat de puternice pot fi, exista un lucru in mintea tuturor: modul in care AI ar putea afecta locurile de munca, relateaza CNBC. „O perturbare…

- ”O perturbare semnificativa” ar putea fi la orizont pentru piata muncii, se arata intr-un nou raport realizat de Goldman Sachs. Analiza bancii referitoare la locurile de munca din SUA si Europa arata ca doua treimi dintre locurile de munca ar putea fi automatizate cel putin intr-o anumita masura. In…