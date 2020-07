Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din locurile de munca vacante sunt concentrate in doar doua regiuni ale țarii. De ce nu-și gasesc de munca asistații social Locurile de munca disponibile in Romania sunt extrem de concentrate din punct de vedere geografic, in conditiile in care in doar doua regiuni se gasesc aproape…

- Restrictiile sociale care au impiedicat sau limitat deplasarea la locul de munca au afectat economia Romaniei in mod disproportionat, in conditiile in care numai 0,8% din forta de munca ocupata din tara muncea, de obicei, de acasa anul trecut, penultima valoare din Uniunea Europeana, potrivit unui…

- Restrictiile sociale care au impiedicat sau limitat deplasarea la locul de munca au afectat economia Romaniei in mod disproportionat, in conditiile in care numai 0,8% din forta de munca ocupata din tara muncea, de obicei, de acasa anul trecut, penultima valoare din Uniunea Europeana, potrivit unui infografic…

- Piata de gaze naturale are cel mai scazut nivel din punct de vedere al pretului, un nivel istoric, astfel ca la ora actuala vorbim de preturi incepand cu 25 de lei pe pietele adiacente Romaniei comparativ cu momentul inceperii procesului de liberalizare din 2012, cand pretul administrativ era 45…

- Raed Arafat face cateva precizari legate de noi restricții in ceea ce privește relaxarea masurilor din 15 mai. "Nu cred ca vom ajunge la nivel internațional sa avem un pașaport care arata ca ai facut un test și iese negativ la coronavirus"

- Un numar de 12.543 de persoane pentru care 1.901 de angajatori au depus solicitari eligibile pentru indemnizatii de somaj tehnic, in valoare de aproximativ 7,6 milioane lei, au primit banii aferenti lunii martie, a informat, miercuri, directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- „Cred ca cel mai important e sa construim in aceasta vara, daca speram sa ajungem la valori mici ale numarului de cazuri noi, incat odata cu inceperea activitatii in septembrie, in unitatile de invatamant, sa punem in practica un set de masuri si sa antrenam, pe de-o parte, cadrele didactice, iar pe…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat luni la Digi24 ca un numar „consistent” de muncitori sezonieri romani urmeaza sa soseasca in perioada urmatoare in Marea Britanie, dar a precizat ca statul roman nu are nicio implicare in organizarea acestor transporturi. Pe de alta parte,…