***Angajam cu contract de munca permanent in Zalau femeie 45 – 55 ani fara obligatii, eventual vaduva, pentru curatenie si intretinere casa curte si un caine. Relatii la tel. 0260661447 si 0756399756. *** Angajam vanzatoare pentru magazin alimentar. Informații la telefon 0743 603661. *** FUNDATIA „ACASA” ZALAU anunta selectie de personal in cadrul: Centrului de Recuperare, Tratament și Ingrijire și Caminului pentru Persoane Varstnice pentru posturile vacante de: BRANCARDIER / MUNCITOR NECALIFICAT – 1 post; INFIRMIERA / MUNCITOR NECALIFICAT in domeniul ingrijire pacienți și curațenie – 2 posturi;…