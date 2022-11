*** SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL ANGAJEAZA SOFERI PROFESIONISTI. CERINTE PENTRU SOFERI PROFESIONISTI: Permis de conducere categoria C, atestat conducator auto transport marfa. OFERIM: Salariu atractiv, sporuri, bonuri de masa. MUNCITORI NECALIFICATI Toate detaliile vor fi discutate in urma unui interviu. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected]; numar telefon contact 0360/100305 sau la sediul societatii in loc. Zalau, strada Corneliu Coposu nr. 3, parter. *** Meserias execut acoperisuri si renovari polistiren, tabla Bilka, Tondach, reparatii urgente, dulgherie,…