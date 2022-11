Locul superb din România care are peisaje ca în filme. Este la 90 de minute de București, trebuie să ajungi aici La doar o ora și jumatate de mers cu mașina din București, amatorii de excursii vor avea parte de o surpriza cat se poate de placuta. Acest loc superb are peisaje de o frumusețe ce pare ireala, desprinsa parca din filme. Daca ai un weekend liber și te gandești la viitoarea calatorie, merita sa ajungi […] The post Locul superb din Romania care are peisaje ca in filme. Este la 90 de minute de București, trebuie sa ajungi aici appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este o țara foarte primitoare, mai ales atunci cand vorbim despre stilul calduros al localnicilor de a intampina strainii, atat cu bucate alese, cat și cu gesturi frumoase, demne de ținut minte. Ce ne facem, insa, atunci cand cetațenii straini se lovesc de problemele din societate, pe care le…

- Desideratele europene de a diminua poluarea, indiferent de care am vorbi, ar trebui sa fie și unul asumat de Romania. Deși s-au implementat mai multe proiecte anti-poluare, Romania totuși este codașa la acest capitol. Intr-o statistica recenta, Capitala este considerata a 10 -a cea mai poluata capitala…

- Locul superb din Romania perfect de vizitat toamna. Unii spun ca este leaganul creștinatații din țara noastra. Alții il numesc Athosul romanesc. Se afla la nici macar trei ore distanța de București, insa foarte puțini turiști știu despre el. Trebuie sa il vizitezi cel puțin o data in viața! Aici, pentru…

- Locul superb din Romania care se bate cu Valea Prahovei. Este ideal pentru a te relaxa in weekenduri sau in vacanțele scurte ale copiilor. Persoanele care vor sa evite traficul și regiunile aglomerate spun ca aceasta cea mai potrivita alegere. Zona este amplasata intr-un cadru natural pitoresc, lipsit…

- In acest articol iți vom spune care este orasul superb din Romania pe care trebuie sa il vizitezi neaparat. Este un oraș foarte cochet, deloc aglomerat si este situat la doar 2 ore de Bucuresti. Așadar, unde ar trebui sa faci urmatoarea plimbare, vezi in randurile de mai jos. Orașul pe care trebuie…

- Romania a jucat trei finale de Cupa Davis și le-a pierdut pe toate. Cea mai usturatoare infrangere s-a inregistrat la București, cand echipa noastra a fost invinsa de SUA. Au trecut de atunci fix 50 de ani, dar Ion Țiriac iși reproșeaza și acum ca nu a facut tot posibilul sa-l aduca pe Ilie Nastase…

- Care este locul unic din Romania situat la doar cateva ore de Bucuresti. Acest loc minunat are munte, apa termala si peisaje de vis. Apele sale au fost testate chimic pentru prima data abia in anul 1852, iar in anul 1877 au aparut primele instalații balneare de captare a acestora in scop terapeutic.…

- O sarbatoare dedicata filmului de animație și un eveniment care dizolva barierele dintre generații, Animest este locul in care cele mai importante producții internaționale lansate in ultimul an au parte de o prima intalnire cu publicul din Romania. Ediția din 2022 nu va face nota discordanta. Intre…