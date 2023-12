Locul în care temperaturile au ajuns la minus 50 de grade. Viscolul a făcut ravagii Iarna a pus de-a dreptul stapanire pe Rusia. In mai multe zone din țara valorile termice sunt extrem de scazute, iar in Siberia s-a ajuns chiar și la -58 de grade Celsius. Localnicii indura un frig record, iar oamenii de știința au constatat ca urșii și alte animale au probleme cu hibernarea din cauza gerului. Temperaturi de pana la -50 de grade Celsius in Siberia. Animalele au probleme cu hibernarea In Republica Saha, din partea de nord-est a Siberiei, aici unde exista și Iakutsk, unul dintre cele mai friguroase orașe de pe Glob, s-au inregistrat temperaturi de -50 de grade Celsius . Meteorologii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Vremea arctica a cuprins zone din Rusia marți (5 decembrie), temperaturile din Siberia, din zonele ei salbatice, scazand la minus 72 de grade Fahrenheit (minus 58 de grade Celsius), potrivit Reuters. Temperaturile in anumite parți ale Siberiei au scazut la minus 72 de grade Fahrenheit marți in Yakutsk,…

- Temperaturile au scazut pana la minus 50 de grade Celsius in Siberia, in timp ce viscolul și ninsorile abundente au perturbat zborurile de pe aeroporturile din Moscova, informeaza Reuters, potrivit hotnews.ro. In Republica Saha, situata in partea de nord-est a Siberiei și unde se afla Yakutsk, unul…

