- Sara Melinda Moiș, fata de 13 ani disparuta in Sighetu Marmației, a fost gasita. Un polițist local a descoperit-o intamplator intr-o cladire rau famata din centrul orașului și fata i-a sarit in brațe imediat ce l-a vazut. Ulterior, ea a fost supusa unei evaluari medicale. Iata ce arata analizele.

- Au fost facute publice imagini cu locul in care Sara Melinda Moiș și Laurențiu Rus au stat timp de 6 zile, cand a fost data disparuta și cautata de polițiști. Este vorba despre o casa parasita, fara mobila și condiții de trai. Tot ce aveau era o saltea intinsa pe jos. Iata cum arata interiorul.

- Sara Melinda Moiș, copila de 13 ani din Sighetu Marmatiei, cautata de o saptamana de polițiști, a fost gasita in aceasta dimineața. „Felicitari colegilor de la Poliția locala! Datorita lor Sara Melinda Moiș, fetița de 13 ani disparuta in data de 7 noiembrie 2023 este acum din nou acasa. Le mulțumesc…

- Sara Melinda Moiș, fetița de 13 ani din Sighetu Marmatiei, disparuta in 7 noiembrie, a fost gasita de Politia Locala. „Felicitari colegilor de la Poliția locala! Datorita lor Sara Melania Moiș, fetița de 13 ani disparuta in data de 7 noiembrie 2023 este acum din nou acasa. Le mulțumesc de asemenea tuturor…

- A fost confirmat faptul ca Sara Melinda Moiș a fost gasita in casa unui barbat, in Sighet. Fata a disparut de acasa in urma cu 7 zile, iar cel care a ținut-o la el acasa a fost Laurențiu Rus, un barbat de 34 de ani care locuiește in același oraș. Acesta este audiat de poliție in aceste momente.

- Informații de ultima ora in cazul fetei disparute din Sighet! Sara Melinda Moiș ar fi fost gasita, de fapt, in casa unui barbat de 34 de ani! Inițial, s-a aflat ca fata ar fi fost descoperita de polițiști intr-o casa parasita, iar acum noile informații au rasturnat intreaga situație! Polițiștii il audiaza…

