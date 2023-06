Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Mangalia a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, a anunțat marți DNA.Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Radu Cristian, la data faptelor și in prezent primar al municipiului Mangalia, pentru savarsirea infractiunii de abuz in…

- A fost inaugurata prima fabrica de caramida aparenta din Romania, la Recea, in județul Salaj.Este vorba despre o investitie de peste 14 milioane de euro, din care 1,9 milioane finantare nerambursabila din fondurile norvegiene. Noua fabrica creeaza 45 de locuri de munca.In reteta caramizii…

- O companie daneza investește 50 de milioane de euro intr-un parc agrovoltaic la Teiuș – județul Alba. Acesta se intinde pe 80 de hectare de teren deținute de 130 proprietari care vor putea sa-și țina animalele la pașunat in continuare. Investiția va fi realizata de Eurowind Energy, dezvoltator si operator…

- Dupa ce a funcționat un an și patru luni intr-un spațiu din incinta școlii din Lisaura, Primaria Ipotești care s-a aflat in acest timp intr-un amplu proces de reabilitare și modernizare s-a mutat la casa ei. Incepand de luni, 22 mai, primaria funcționeaza la sediul sau din centrul comunei Ipotești situat…

- Romania nu are fabrica de pulberi, desi a cumparat armament de aproape zece miliarde de euro in ultimii ani. Ceea ce ar putea sa reprezinte o vulnerabilitate grava la adresa Armatei Romane in caz de conflict. Ultima instalatie de pulberi de la Fagaras, cu o traditie de aproape 100 de ani, a fost taiata…

- Unul din cei mai importanți jucatori locali pe piața de ingrijire personala, cu o istorie indelungata, anunța noi investiții de producție, in valoarea de peste 40 de milioane de euro. Investiția este intr-o noua fabrica și tehnologii, iar oficialii companiei spun ca, odata cu aceste demersuri, spera…

- Producatorul belgian de sticle din plastic și preforme Resilux, care aparține familiei milionarului Pascal Vanhalst, are in plan sa extinda cu circa 30% fabrica sa din nordul Bucureștiului. Investiția este estimata la 3 milioane de euro și presupune instalarea unei noi linii de producție de granule.…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Chișinau, administrator al unei intreprinderi din țara, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Astfel, potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea…