- A fost realizat un top 10 al orașelor din Romania in care merita sa traiești, din mai multe punte de vedere, iar Bucureștiul nu este unul dintre ele. Totuși, este important de menționat ca topul a fost realizat in urma unui sondaj adresat locuitorilor din orașele cu o populație de peste 30.000 de persoane.

- Ursul Barik și lupoaica Elza, captivi de cand s-au nascut in Cernauți, sunt in drum spre ”libertatea mult visata”. Animalele au fost preluate de Asociația Milioane de Prieteni și vor ajunge in sanctuarul la sanctuarul Libearty din Zarnești.Ursul Barik, un mascul de 15 ani, de 600 de kilograme și lupoaica…

- Ursoaica Masha fusese adusa la sanctuarul de la Zarnești, pentru a o salva din calea bombelor rusești. Din pacate, animalul a murit dupa trei saptamani. Ursoaica Masha a ajuns in Romania la data de 21 martie. Ea și-a petrecut intreaga viața la un circ, traind intr-o cușca. Fii la curent cu…

- Trupele rusești au distrus aproape complet ecoparkul din Harkov, iar pradatorii mari, precum leii sau tigrii, lasați fara habitatul lor, riscau sa fie eutanasiați . Dupa apelul de marți, 5 aprilie, au aparut și primele vești bune. Doi lei, un jaguar și o pantera, au fost evacuați cu ajutorul voluntarilor…

- Animalele din zonele bombardate de ruși in Ucraina sunt condamnate la moarte daca oamenii nu apuca sa le salveze. Multe necuvantatoare au ramas captive in cladirile atacate. Locuitorii și voluntarii din alte țari fac insa tot posibilul sa le scoata din țara. O ursoaica din Ucraina, de exemplu, a primit…

- O ursoaica a fost adusa din Ucraina la sanctuarul din Zarnesti,jud. Brasov Rezervatia de ursi de la Zarnesti. Foto: Madalin Iacob. Un urs care a ajuns, ieri, din Ucraina la sanctuarul din Zarnesti, judetul Brasov, va fi astazi eliberat într-un tarc în care sa se acomodeze cu dispozitivele…

- Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A. a publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice urmatorul anunț de participare : Servicii exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto, producția anului 2022, volum 6.637,13 mc. Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)…

- Ar fi trebuit sa ajunga la Zarnesti (Brasov) de 1 martie, insa invazia rusa in Ucraina a stopat demersurile pentru aducerea ursoaicei Masha. Acum, Asociatia Milioane de Prieteni a preluat-o din Vama Halmeu si o duce spre noua ei casa, in care va trai libera.