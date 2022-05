Stiri pe aceeasi tema

- Achiziție neașteptata in Romania: Fratii Dragos si Adrian Paval, patronii Dedeman, au devenit acționari la Farmacia Tei și la Bebe Tei. Frații Paval, fondatorii Dedeman, cel mai important lanț de magazine de bricolaj din Romania, au investit intr-un domeniu total diferit: cel al farmaciilor și al magazinelor…

- Știm foarte bine cum funcționeaza un sistem de incalzire individual și cat de multa dezbatere a fost investita in aceasta soluție de incalzire care nu este chiar pentru toata lumea. Fiecare familie din Romania se confrunta cu obligația, dar și cu necesitatea de a-și incalzi individual locuința. Dar…

- Care este nivelul de radioactivitate in Romania dupa atacul de la centrala nucleara de la Zaporojie. Anunțul ministrului Mediului Care este nivelul de radioactivitate in Romania dupa atacul de la centrala nucleara de la Zaporojie. Anunțul ministrului Mediului Nivelul radioactivitatii este la parametrii…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, vineri, ca, in cazul unui eventual incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodura de Potasiu se face doar in primele ore. „In caz de nevoie, acest produs va fi distribuit in cel mai scurt timp populatiei de catre autoritatile de sanatate publica din fiecare…

- Autoritatile ucrainene nu au semnalat modificari ale nivelului de radiatii in urma incendiului izbucnit la Centrala nucleara Zaporojie, anunta Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA).Ministerul Mediului din Romania a sustinut acelasi lucru. Autoritatile ucrainene nu au semnalat modificari…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis, vineri, ca pana in prezent, autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta in urma incidentelor de la centrala nucleara Zaporojie. „Conform masuratorilor efectuate astazi se inregistreaza niveluri normale de radiații dupa ce centrala nucleara…

- Ministrului Mediului, dupa incendiul de la centrala nucleara din Ucraina: „Autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta” Ministrului Mediului, dupa incendiul de la centrala nucleara din Ucraina: „Autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta” Tanczos Barna, ministrul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunța ca nu s-a constatat o creștere a nivelului de radiații in Romania ca urmare a incendiului de la centrala nucleara de la Zaporojie (Ucraina), cea mai mare din Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…