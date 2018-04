Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscut in intreaga tara pentru iernile geroase, pentru sporturile de iarna, pentru peisajele mirifice si pentru apele minerale, insa acum a intrat in atentia publica prin cele mai mari cresteri de pret la locuinte.

- Trei pacienti diabetici din Harghita sunt primii din Romania care si-au tatuat pe incheietura mainii stangi insemnele si numele acestei boli, pentru ca, in situatia in care li se face rau si nu pot fi chestionati cu privire la afectiunea de care sufera, sa poata fi identificati usor de echipajele de…

- Adrian Thiess a revenit in țara din Dubai dupa negocierile privind vanzarea clubului Dinamo cu șeicul arab, care deține un fond de investiții. Afacerea este pe ultima suta de metri. Sursele GSP.ro au dezvaluit ca șeicul care vrea sa cumpere clubul de la Ionuț Negoița și Nicolae Badea e foarte incantat…

- Coletele expediate de bucureșteni in perioada Sarbatorilor Pascale din acest an au insumat aproximativ 68% din trimiteri, in timp ce in regiunea București-Ilfov s-au livrat doar 27% din volume, potrivit datelor companiei de curierat DPD Romania.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu…

- Francmasonul Adrian Thiess este intermediarul dintre Ionuț Negoița și grupul din Marea Britanie care vrea sa cumpere echipa.Negocierile pentru vanzarea lui Dinamo sunt in toi! Ionuț Negoița a semnat un precontract cu un grup de investiții din Marea Britanie, iar intermediarul care i-a adus pe posibilii…

- Platim scump pentru benzina și motorina. Dar nu știm precis ce calitate au carburanții și cat de mult polueaza. Romania risca amenzi usturatoare din partea Curții Europene de Justiție. Autoritațile nu aplica cele mai noi metode de monitorizare a calitații combustibililor.

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…