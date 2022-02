Locuitorii unui sat din Giurgiu au rămas fără energie elecrică din cauza unei probleme… de cadastru! Sediul Instituției Prefectului Giurgiu a fost pichetat, miercuri la pranz, de un grup de locuitori ai satului Dobreni, din comuna Varaști, care s-au trezit fara energie electrica, dupa ce distribuitorul din zona a decis debranșarea intregii localitați. Daca, de obicei, furnizorii și distribuitorii de energie electrica recurg la masura debranșarii in caz de neplata sau furt de energie electrica, in cazul satenilor din Dobreni, situația este diferita, oamenii fiind ”vinovați fara vina”. Se pare ca oamenii au ramas fara curent pentru ca adresa din actele de identitate este comuna Varaști, dar terenul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

