Locuitorii Grădinii Zoologice din Moscova pe timp de iarnă - Foto Unii prefera sa vina aici in anotimpurile mai calde, in timp ce alții cred ca nu este nimeni la care sa se uite iarna: multe animale hiberneaza și incintele sunt goale. Alții sunt siguri ca gradina zoologica este inchisa pe timp de iarna, dar aceasta este o concepție greșita. O parte din animale, intr-adevar nu le veți vedea. Așa animale ca urșii bruni și aricii cad in hibernare pe timp de iarna și sforaie in liniște in adaposturile lor. In aceasta atmosfera, animalele pașnice, care se odihnesc pe bolovani pudrați de zapada, arata maiestuoși. Dar ce sa mai spunem despre animalele… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

