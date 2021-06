Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 17 iunie, in Voiteg se va efectua punerea in funcțiune a unui tronson nou de conducte de distribuție. Pe durata lucrarilor, intre orele 9 și 15, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece…

- Vineri, 11 iunie, in Voiteg se vor efectua lucrari de punere in funcțiune a unui tronson nou de conducte de alimentare cu apa. Pe durata lucrarilor, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in localitate. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa…

- Un tanar din comuna buzoiana Largu a ajuns in arestul politiei, dupa ce a intrat cu masina intentionat intr-un grup de persoane. Pe fondul unui conflict mai vechi, individul de 21 de ani s-a urcat la volanul BMW-ului si s-a indreptat tinta catre cei patru tineri pe care voia sa se razbune.Cei patru,…

- In 27 iunie, in comuna Voiteg vor avea loc alegeri pentru funcția de primar al localitații, scrutinul venind in urma decesului fostului primar, Tudor Marinescu. Potrivit legii, interimatul a fost asigurat de viceprimarul comunei, Ioan Niculae Pop ... The post Alegeri intr-o comuna timișeana appeared…

- Rata de infectare cu Covid-19 este in continua scadere atat in Timișoara, cat și in cel mai vestic județ al țarii. Conform ultimei raportari a autoritaților, facuta miercuri, doar in Voiteg incidența mai este peste 1,5 la mie.

- Aquatim anunta ca in zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, miercuri, 26 mai, intre orele 8-15, in Petroasa Mare presiunea apei va fi scazuta, iar joi, 27 mai, intre orele 8-15, in satul Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina)…

- Satenii din comuna timiseana Costeiu de Sus folosesc pentru a da savoare mancarii in postul Pastelui un ingredient cu gust aparte - semintele de dovleac. Ciorbe de legume, sarmale de post, fasole flecita cu ulei verde (de dovleac) sunt doar cateva dintre preparatele puse pe masa de gospodine…

- Miercuri, in Giarmata se va pune in funcțiune noul grup de pompare de la Gospodaria de apa. Investiția din fonduri proprii ale Aquatim se ridica la 70.000 lei plus TVA. Grupul de pompare este compus din trei pompe, dintre care una de rezerva, și are o capacitate de 40 metri cubi pe ora. Pe durata […]…