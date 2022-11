Locuitorii din Herson nu sunt deranjați de focul încrucișat intens Locuitorii care traiesc de-a lungul raului Nipru, in regiunea Herson din Ucraina, au declarat luni (21 noiembrie) ca nu sunt deranjați de focul incrucișat intens dintre forțele ucrainene și ruse. Zeci de locuitori de pe malul raului au stat luni la coada la casa unui antreprenor local pentru a primi rații gratuite de apa potabila filtrata. „ Ei trag, dar ce putem face? Ei trag, iar noi suportam. Doar cei care sunt speriați au fugit, iar cei fara teama au ramas”, a spus Marina Zhdanova, rezidenta și pensionara, in varsta de 67 de ani, imediat dupa ce a primit o porție de apa filtrata. Locuitorii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un important oficial din Ministerul de Externe rus a declarat ca sateliti comerciali ai Statelor Unite si aliatilor lor ar putea deveni tinte legitime pentru Rusia daca ar fi implicati in razboiul din Ucraina, relateaza joi Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Problemele logistice cu care se confrunta fortele ruse in sudul Ucrainei s-au acutizat dupa avarierea la 8 octombrie a podului peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata ilegal de Moscova in 2014) de teritoriul rus, infrastructura cu rol-cheie in privinta aprovizionarii acestora,…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Canadei și a inaintat un protest in legatura cu atacurile asupra Ambasadei Rusiei din Ottawa, a anunțat luni ministerul, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, va avea consultari si intalniri de securitate in timpul unei vizite de doua zile in China, incepand de duminica, a anuntat Ministerul de Externe al Chinei, citat de Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministerul rus de Externe a acuzat marti SUA ca au alimentat criza gazului din Europa impingandu-i pe liderii europeni spre pasul "sinucigas" de a reduce cooperarea economica si energetica cu Moscova, potrivit Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene au incercat sa ocupe centrala nucleara Zaporojie intr-un atac care a avut loc vineri noapte, a transmis sambata Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Forțele aeriene rusești au lovit atelierele fabricii Motor Sich din regiunea ucraineana Zaporojie, unde erau reparate elicoptere, a susținut duminica Ministerul rus al Apararii, citat de agenția de stat RIA, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia spune ca Ucraina a bombardat de trei ori in ultimele 24 de ore complexul in care se afla centrala nucleara Zaporojie. Ministerul rus al Apararii a acuzat, sambata, fortele ucrainene ca au bombardat de trei ori in ultimele 24 de ore complexul in care se afla centrala nucleara de la Zaporojie,…