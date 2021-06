Stiri pe aceeasi tema

- Pentru efectuarea unor lucrari la sistemul de distribuție al gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar, miercuri, 16 iunie, de la ora 9.00, alimentarea cu gaze naturale in localitatea Ghiroda pe nu mai putin decat 23 de strazi. Este vorba de srazile: Dunarea, Aleea Ghirodei,…

- "Pe 10 iunie se produce o eclipsa de Soare care se va vedea ca partiala din jumatatea de nord a tarii noastre. Eclipsa incepe cel mai devreme la ora 13,17, in nord-vest, si va avea ca acoperire maxima 2,1% din discul Soarelui. Daca doriti sa o priviti, va trebui sa folositi un filtru special, denumit…

- Viața pe Pamant este inimaginabila fara Soare. Lumina naturala este cruciala pentru sanatatea și bunastarea noastra și ajuta la reglarea ritmurilor naturale ale corpului nostru. In același timp, lipsa soarelui din viața noastra ne poate afecta sanatatea in moduri surprinzatoare. Este posibil sa fi auzit…

- Delgaz Grid a finalizat lucrarea de investiții in comuna Ghiroda, lucrare ce a constat in inlocuirea conductelor pe o lungime de un kilometru. Aceasta investiție a fost facuta cu scopul de a imbunatati siguranta si calitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru clientii din zona respectiva.…

- Compania Delgaz Grid a finalizat o lucrare importanta de investitii in localitatea Ghiroda, județul Timiș, care a constat pe de-o parte in inlocuirea și redimensionarea cu un diametru mai mare a conductelor pe o lungime de 1 kilometru, pe de alta parte in extinderea rețelei localitații cu 1,5 kilometri.…

- Teatrul Masca se redeschide pentru public sambata, de la ora 19,00, cu spectacolul "Ne-am sarutat dupa sfarsitul lumii", regia Mihai Malaimare, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis miercuri AGERPRES. "Este o poveste de dragoste. Una pe care nici sfarsitul lumii nu o poate…

- In ultima perioada, numarul incalcarilor regimului de incetare a focului de catre forțele de ocupație ruse a crescut in estul Ucrainei, spun observatorii. Observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au inregistrat timp de o zi 165 de incalcari ale incetarii focului in zona OOS.…

- Oamenii de știința din SUA au dezvoltat o vopsea semnificativ „mai alba decat cea mai alba vopsea disponibila in prezent”. Testele efectuate de cercetatorii de la Universitatea Purdue pe vopseaua lor „ultra-alba” au aratat ca reflecta mai mult de 98% din lumina soarelui. Asta sugereaza, spun oamenii…