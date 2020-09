Stiri pe aceeasi tema

- Incepe campania electorala pentru alegerile locale programate in data de 27 septembrie. Cei 11 candidați pentru funcția de primar al municipiului Bacau se prezinta, astazi, in ordinea pe care o vor ocupa pe buletinele de vot, in urma tragerii la sorți. ……………………………………………………………………………………………………………….…

- Spitalul „Sfanta Maria” Bacau (cunoscut ca Spitalul Municipal, așa cum a fost el denumit inca de la proiectare) va deveni in sfarșit funcțional zilele acestea. Asta dupa ce Primaria Bacau a amenajat, in primavara, in timp record, parterul și etajele 4-5 ale construcției, urmare a unui parteneriat intre…

- Victor Ponta – președintele Pro Romania, s-a aflat azi, in Bacau, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”, unde a susținut o conferința de presa avand ca tema scrutinul de luna viitoare. Cu aceasta ocazie, a fost prezentat candidatul Pro Romania la funcția de primar al Bacaului, Cosmin…

- Anunțul a fost facut pe pagina sa de facebook. Acesta va candida din partea Partidului Ecologist Roman. „Așa cum unii dintre dumneavoastra ați aflat deja, am luat decizia de a intra din nou in cursa electorala. Deși ultimii 4 ani au fost printre cei mai grei pentru mine, nu pot sa raman indiferent la…

- Prefectul Liviu Miroșeanu a anunțat, astazi, ca demisioneaza din funcție, pentru a se alatura echipei PNL Bacau. Candidatura sa la Primaria Bacau a fost anunțata saptamana trecuta, deși se banuia de multa vreme acest lucru. “Referitor la activitatea mea viitoare, intru in campanie electorala cu gandul…

- Exista o moștenire mentala deranjanta conform careia alții ar trebui sa ne rezolve problemele, noi nu avem nici o raspundere, noi doar boierim și trebuie sa fim serviți. Cu accentul pe „trebuie”. Am vorbit data trecuta despre cum așteptam sa ne faca Primaria Bacau curațenie pe strazi dupa ce noi refuzam…

- Cu bucurie și speranța, astazi, noua familii au trecut pragul locuințelor ce le-au fost repartizate din patrimoniul municipiului Bacau. “Saptamana viitoare urmeaza sa alocam inca 25 de locuințe ANL și vom continua demersurile pentru creșterea numarului de beneficiari”, a declarat Cosmin Necula, primarul…

- Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, se afla, astazi, la Guvern, la o intalnire cu premierul Orban pentru a discuta despre soluțiile pentru doua probleme pe care orașul le intampina in acest moment: impactul asupra bugetului local generat de cheltuielile pe care le-am avut pentru combaterea pandemiei…