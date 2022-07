Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a intrerupt timp de 10 zile livrarile de gaze prin Nord Stream 1 spre Germania, pentru lucrari de mentenanta. Autoritatile din Germania sunt insa pregatite pentru scenariul in care aprovizionarea nu va fi reluata.

- Pe langa un argument privind periculozitatea energiei nucleare, pentru a evita penuria și pentru a legitima desfașurarea masiva a energiilor regenerabile, ni s-a spus ca trebuie sa ne diversificam mijloacele de producere a energiei electrice. Foarte bine! Luați exemplul Germaniei, campionul verde care…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…

- ”De la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, stim ca este posibila o perturbare foarte serioasa, iar acum pare probabila. Am facut o munca foarte importanta pentru a fi pregatiti pentru asta. Dar acum este momentul sa o intensificam”, a declarat Kadri Simson, dupa o intalnire a ministrilor Energiei.…

- Reducerea livrarilor de gaz rusesc catre Europa prin conducta Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta „un atac” care urmareste „semanarea haosului pe piata europeana a energiei”, a spus ministrul german al Economiei, Robert Habeck.

- Franta importa din Rusia aproximativ 17% din gazele naturale de care are nevoie, prin gazoduct sau sub forma lichida, cu nave de transport de metan. Marea majoritate a gazelor naturale rusesti ajungeau in Franta prin gazoduct – prin acest singur punct de interconectare cu Germania. Fluxurile au fost…

- Fostul cancelar federal german Angela Merkel a aparat marti politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Totodata, Angela Merkel a condamnat…