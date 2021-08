Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani care au luptat cu incendiile din Grecia, avansați in grad Pompierii români care au intervenit la stingerea incendiilor din Grecia au revenit astazi în țara. Ei sunt avansați în grad în cadrul unei festivitați organizate la Centrul Național de Coordonare…

- Incendiu in parcul natural Portile de Fier in zona Dubova - Tisovita FOTO: ISU Mehedinți. Incendiul de vegetatie din parcul natural Portile de Fier se manifesta pe doua parti ale unui versant, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti citat de Agerpres.…

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marti dimineata, in mers, in judetul Botosani. Incidentul s-a produs pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situatii de Urgenta (IJSU), Dorina…

- Explozia de la Azomureș: Pompierii au oprit extinderea substantelor chimice Explozie la combinatul Azomureș. Foto: Marcela German O echipa de experti de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul Inspectoratului General merge la combinatul chimic Azomures dupa explozia…

- Pompierii militari si civili din Harghita intervin in trei localitati din nordul judetului afectate de inundatii, la fata locului deplasandu-se si conducerea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). ISU Harghita a informat ca in localitatea Tulghes au fost inundate patru case, pentru…

- Pompierii au intervenit in 23 de localitați din 16 județe Foto: ISU Galați Pompierii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în 23 de localitați din 16 județe pentru evacuarea apei din case și gospodarii, în urma ploilor abundente. Se intervine pentru evacuarea apei din 11…

- Pompierii prahoveni inca nu au stins incendiul izbucnit in hala de la Brazi Foto: Adriana Tudose / RRA Pompierii prahoveni nu au stins înca incendiul izbucnit ieri dimineata în incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi. În interiorul halei au ramas focare izolate, potrivit…

- Guvernul Romaniei a decis alocarea a cate 5.000 de lei familiei fiecarei persoane decedate in explozia care a avut loc miercuri, in Ramnicu Valcea. Conform unei Hotarari a Guvernului Romaniei, se aproba acordarea de ajutoare de urgența in valoare totala de 10.000 lei pentru sprijinirea familiilor persoanelor…