Germania, cea mai mare economie europeana, a pus deoparte peste 260 de miliarde de euro (275 de miliarde de dolari) pentru a face fața riscurilor imediate ale unei crize energetice declanșate de razboiul Rusiei in Ucraina, dar soluția finala va fi mult mai costisitoare – daca țara va reuși sa o rezolve. Potrivit BloombergNEF, se […] The post Locomotiva Europei se confrunta cu o provocare de un trilion de dolari first appeared on Ziarul National .