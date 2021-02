Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul regional al statului australian Victoria, situat in sud-estul tarii, a decretat un lockdown de cinci zile ca urmare a detectarii unui focar cu noua tulpina britanica de coronavirus intr-un hotel in care sunt plasate in carantina persoane venite din strainatate, relateaza vineri EFE, potrivit…

- "Maine (luni - n.r.) reincep scolile in format fizic. Balbaieli si dispute intre Ministerul Educatiei (PNL) si Ministerul Sanatatii (USR), un ordin comun neclar, o totala lipsa de abordare realista, documente solicitate parintilor, ulterior retrase, nicio alocare bugetara si un vid organizatoric rar…

- Guvernul regional din Madrid a anuntat vineri ca impune noi restrictii in contextul cresterii ratei de infectare cu SARS-CoV-2, astfel ca, de luni, va intra in vigoare o interdictie de circulatie intre orele 22:00 si 06:00, potrivit TVE. Localurile, unde nu vor fi permise mai mult de 4 persoane…

- Englezii se intorc in case intr-un nou lockdown si vor putea circula doar pentru urgente, a anuntat premierul Boris Johnson luni seara. Restrictiile intra in vigoare la miezul noptii, iar toate institutiile de invatamant vor fi inchise pana la mijlocul lunii februarie. Johnson le-a cerut englezilor,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat miercuri seara la Digi24 ca Guvernul nu ia in calcul relaxarea restricțiilor in noaptea de revelion, prin permiterea circulației pana la ora 1:00, existand cereri din partea HoReCa in acest sens. Intrebat totuși ce vom face la trecerea dintre ani, el a raspuns:…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 - 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE.…

- Autoritațile din Italia anunța noi restricții de sarbatorile de iarna. Este interzisa deplasarea intre regiuni in perioada sarbatorilor, de asemenea este interzisa și masa de Craciun de la miezul nopții, a declarat miercuri un oficial din ministerul Sanatații, potrivit Reuters.Italia a raportat zilnic…