Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la OMV, Alfred Stern, declara ca grupul austriac va continua sa cumpere gaze naturale din Rusia, dar in acelasi timp a respins criticile potrivit carora OMV nu face nimic pentru a-si reduce dependenta de gazele rusesti aratand spre proiectul Neptun Deep, relateaza Agerpres.Intr-un…

- Ministerul britanic al Apararii a apreciat sambata ca Rusia se confrunta cu cea mai mare amenintare de securitate din perioada recenta, dupa revolta impotriva Moscovei a grupului de mercenari Wagner, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un discurs televizat de sambata ca…

- Forțele armate ale Rusiei au fost adaugate pe „lista rusinii” a ONU privind incalcarea drepturilor copiilor in conflicte, potrivit unui anunț facut, joi, 22 iunie, de secretarul general al organizației, Antonio Guterres. Tot joi, oficialii ucraineni au transmis ca, de la inceputul invaziei din 24 februarie…

- Dupa ce a parasit Uniunea Europeana, Marea Britanie incearca sa se alinieze si mai mult cu Washingtonul pentru a face fata unei lumi mai volatile, determinata de ascensiunea Chinei, de agresivitatea Rusiei si de dezvoltarea inteligentei artificiale. Rishi Sunak se va intalni saptamana aceasta cu Joe…

- SUA au ajuns in situatia in care sunt nevoite sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, impingand in sus preturile pe piata locala, transmite Bloomberg . Cel putin doua nave incarcate cu grau din Polonia au ajuns in Florida in acest an si multe alte livrari sunt asteptate…

- SUA sunt nevoite, in acest an, sa importe grau din Europa, dupa ce seceta a afectat culturile agricole, ceea ce a dus la creșterea preturilor pe piata locala, transmite Bloomberg. Primele livrari din Polonia au și ajuns deja, iar programul va continua in perioada urmatoare. Cel putin doua nave incarcate…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, va calatori, sambata, in Marea Britanie pentru a participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles de la Westminster Abbey din Londra, a anunțat miercuri cabinetul prim-ministrului intr-un comunicat, scrie Rador.Lui Trudeau i se vor alatura guvernatorul general…