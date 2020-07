Locații inedite pentru mini stagiunea Filarmonicii Printre instituțiile care și-au reluat activitatea in aceasta perioada se numara și Filarmonica de Stat Targu Mureș, care a inaugurat joi, 2 iulie, mini stagiune estivala, o serie frumoasa de momente muzicale speciale in aer liber, dupa cum afirma Vasile Cazan, directorul instituției. „Aceasta mini stagiune va cuprinde doua-trei concerte saptamanale pe care distinșii mei … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

