- Locatarii care ocupau abuziv un imobil din Aiud au fost EVACUAȚI: Primaria vrea sa redea comunitații spațiile ajunse in paragina Locatarii care ocupau abuziv un imobil aparținand Eparhiei Reformate din Ardeal, de pe strada Transilvaniei, nr. 42, au fost evacuați de primaria Aiud. Administrația locala…

- Administrația locala din municipiu Sebeș, in calitate de autoritate contractanta cauta sa atribuie un contract, de circa 768.000 de lei fara TVA, pentru execuția canalizarii pluviale pe un segment din strada Dorin Pavel, situat intre intersecția cu strada Teilor și intersecția cu strada Traian. In prezent,…

- O familie a fost evacuata forțat pentru ca ocupa abuziv o locuința sociala de pe strada Meșterul Manole, din Cluj-Napoca. Culmea este ca locuințele sociale erau ținute goale de Primaria Cluj-Napoca, vreme indelungata. Activistul civic Adrian Dohotaru, fost deputat USR, a explicat ce s-a intamplat. ”Imi…

- Bittar Ahmad construieste pe strada Salciilor din Constanta Omul de afaceri a obtinut autorizatia in 2020, lucrarile fiind incepute in septembrie anul trecut Imobilul va avea patru etaje pe toata suprafata de la sol, iar partial e inaltat pana la opt etaje Omul de afaceri Bittar Ahmad ridica in regie…

- Locatarii unui bloc din Iași au fost evacuați, luni, din cauza unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament situat la etajul șapte. Nu sunt anunțate victime, arata Mediafax. Potrivit ISU Iași, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul șapte, al unui bloc de pe strada Fantanilor,…

- In urma cu putin timp pompierii zalauani au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la un apartamententul unui imobil situat pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau. Nu au fost persoane blocate in apartament.Ajunsi la fata locului pompierii au constatat faptul ca existau degajari mari de…

- Reabilitarea completa a trei mari artere din municipiul Buzau, Unirii, Transilvaniei si Industriilor, va da complet peste cap traficul. Acesta este și motivul pentru care reprezentanți ai Primariei, constructorului și conducerea Poliției Rutiere Buzau s-au intalnit pentru a gasi cea mai buna soluție…

- COMUNICAT DE PRESA Incendiu la un apartament, in orașul Gaești In aceasta seara, in jurul orei 18:45, pompierii de la Post-ul Inca un incendiu intr-un apartament din Gaești. Locatarii au fost evacuați apare prima data in Gazeta Dambovitei .