- Astazi, 25 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 67 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 67 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 25 decembrie 2020, sunt urmatoarele: Alba Iulia – 24 cazuri…

- Pana la data de 16 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 11515 de persoane confirmate pozitiv, 9753 de persoane vindicate și 298 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 654 de probe (355 la SJU si 299 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 135260. In…

- Astazi, 9 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 136 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 136 cazuri de COVID-19 raportate astazi, 8 decembrie 2020, sunt urmatoarele: Abrud – 2 cazuri Aiud…

- 113 cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate sambata de autoritatile sanitare din judetul Alba. Cele mai multe cazuri, 38, sunt in Alba Iulia. Iata repartizarea pe localitati a celorlalte cazuri: Abrud – 2 Aiud – 9 Baia de Arieș – 1 Blaj – 13 Campeni – 7 Cugir – 6 Ocna Mureș – 2 Sebeș –…

- Astazi, 28 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 113 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 113 de noi cazuri: Abrud – 2 cazuri Aiud – 9 cazuri Alba Iulia – 38 cazuri Baia de Arieș – 1 caz…

- Astazi, 19 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 198 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 198 de noi cazuri: Abrud – 3 cazuri Aiud – 18 cazuri Alba Iulia – 71 cazuri Blaj – 9 cazuri Campeni…

- Pana la data de 11 noiembrie 2020, in județ, au fost confirmate 7045 de persoane depistate pozitiv, 4062 de persoane vindecate și 186 de decese. Marti, in Alba, au fost prelucrate 814 probe, (470 la DSP si 344 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 111498. In ultimele…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 137 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 137 de noi cazuri: Abrud: 2 cazuri Aiud: 13 cazuri Alba Iulia: 38 cazuri Baia de Arieș: 1 caz Berghin:…