Localități din județ cu apă contaminată Prin Legea apei potabile, statul roman se obliga sa verifice periodic calitatea apei care curge la robinetul fiecarui cetațean conectat la o rețea publica autorizata. Legea prevede analize periodice ale apei din rețele, realizate atat de operatori (primarii sau firme private), cat și de Direcțiile de Sanatate Publica (DSP) din fiecare județ. Aceeași lege stabilește parametri de potabilitate a caror depașire este interzisa, acest lucru insemnand ca apa poate pune sanatatea oamenilor in pericol. O investigație privind calitatea apei potabile a fost realizata de echipa de la recorder.ro care a… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut, luni, institutiilor statului cu drept de control sa fie "extrem de prezente in teren" si sa vegheze la respectarea masurilor impuse prin starea de alerta. "Am avut chiar astazi o intalnire cu toate institutiile statului care sunt implicate…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii județului Vrancea In județul Vrancea, in data de 04 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 111 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 197 persoane, iar 107 in carantina la domiciliu,…

- Cei 25 de preoti din diferite parohii, identificati in cadrul anchetei epidemiologice efectuate de autoritatile sanitare sucevene ca fiind contacti ai Arhiepiscopului Pimen, confirmat cu noul coronavirus, au avut rezultate negative la testarea pentru SARS-CoV-2.In urma analizelor de laborator,…

- Un profesionist cu o credibilitate neștirbita, care a format generații de praticieni in domeniul geneticii și criminalisticii, face apel la cumpatare și gandire strategica in abordarea pandemiei COVID-19. Ligia Barbarii face apel la autoritați sa organizeze laboratoare de referința pentru COVID-19,…

- Oamenii din interiorul sistemului sanitar avertizeaza in criza COVID-19 ca ”dezorganizarea e mult mai mare decat cea care este comunicata populației, iar cei numiți in toți acești ani la varful Ministerului Sanatații poarta o mare responsabilitate pentru situația in care s-a ajuns”. Ei atrag atenția…

- Luni la pranz in Romania erau confirmate 4.057 cazuri de coronavirus, cu cele mai multe cazuri in Suceava și apoi la mare distanța București. In total in țara sunt peste 23.000 de persoane in carantina și circa 106.000 de persoane in izolare, potrivit unui tablou interactiv publicat de catre Institutul…

- Pana marți dupa-amiaza in Romania au fost confirmate 25 cazuri de pacienți infectați cu coronavirus (COVID 19), din care trei cazuri in Capitala, iar restul in țara. Nu mai puțin de 11.000 de persoane sunt monitorizate și in izolare, iar aproape 100 de persoane sunt in carantina. Un tablou informativ…