Astazi, 24 iunie 2021, in județul Alba s-a inregistrat un nou caz de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitatea din care provine cazul de COVID-19 raportat astazi, 24 iunie 2021, este urmatoarea: SEBEȘ – 1 caz Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 466 de teste (229 la DSP si 237 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 226.155.