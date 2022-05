Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii CJPC Timiș au descoperit in centru Timișoarei un restaurant „insalubru și impropriu desfașurarii activitații”, cu mucegai, alimente expirate și utilaje murdare. Operatorul s-a ales cu o amenda de 20.000 de lei și s-a propus inchiderea temporara a unitații.

- Hotelul Intercontinental din București ar putea fi inchis pentru șase luni, in urma unui control al comisarilor de la Protecția Consumatorilor, care au gasit nereguli grave in privința camerelor, a bucatariei și a centrului Spa. Comisarii au descins pentru a treia oara la Hotelul Intercontinental, pentru…

Hotelul Intercontinental din Capitala a fost controlat de trei ori la rand de comisarii de la Protectia Consumatorilor. In urma verificarilor, inspectorii au descoperit mai multe abateri pentru care au dat amenzi totale de 100.000 de lei și au propus inchiderea definitiva a unitații, potrivit unui comunicat…

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in urma participarii la un scandal in care au fost implicate 10 persoane, in Piata Victoriei din municipiul Timisoara. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis a anuntat, sambata, ca suspectii retinuti…

- Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Municipiul Bucuresti CPCMB a realizat, pe 4.05.2022, ample actiuni de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu in magazinele Jumbo Pallady si Berceni din Bucuresti.Am rugat magazinele Jumbo ca, la intrarea in spatiul…

- Comisarii ANPC din București au gasit grave nereguli la doua magazine din Capitala, parte din rețele naționale, și au dispus intocmirea unor acte de control cu impact la nivelul magazinelor din același lanț, la nivel național. Magazile au fost amendate cu 90.000 de lei. „In perioada 02-03.05.2022,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua sa supravegheze piața, respectiv punctele de desfacere ale produselor alimentare, pentru a se asigura ca sunt respectate condițiile de comercializare conform reglementarilor in vigoare, in domeniul protecției consumatorilor. Astfel,…

