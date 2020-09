Teatrelor britanice trebuie sa li se comunice urgent o data la care se pot deschide la capacitate completa daca vor sa supravietuiasca pandemiei de COVID-19, a declarat marti Andrew Lloyd Webber, compozitorul si proprietarul unor sali de teatru londoneze, in fata unei comisii parlamentare, potrivit Reuters.



Webber, creatorul unor musicaluri de succes precum ''Cats'', ''The Phantom Of The Opera'' si ''Evita'', a spus ca un spectacol-pilot desfasurat in iulie in unul dintre teatrele pe care le detine in Londra a aratat ca nu este viabil…