- Cancelarul german Olaf Scholz, 64 de ani, a aprobat livrarea tancurilor Leopard 2 catre Ucraina, a informat site-ul publicației Der Spiegel, citat de agenția Reuters . Decizia se refera la cel puțin o companie de tancuri Leopard 2 A6 care vor fi furnizate din stocurile Bundeswehr, a declarat o sursa…

- Pasul anunțat de unul dintre cei mai importanți oficiali ucraineni, intr-o discuție cu publicația Voice of America , sugereaza ca Kievul se așteapta in cele din urma sa primeasca intr-o forma sau alta mai multe tancuri de fabricație germana, in ciuda indeciziei de moment a Berlinului. Ministrul ucrainean…

- O intalnire la nivelul miniștrilor Apararii și al inalților responsabili militari din circa 50 țari are loc vineri, 20 ianuarie, in Germania, sub conducerea ministrului american al Apararii, Lloyd Austin. Surse oficiale și neoficiale ale NATO considera aceasta intalnire drept ”decisiva” pentru viitorul…

- Președintele Volodimir Zelenski așteapta „decizii importante”, pe masura ce aliații Kievului se reunesc in Germania, pentru a discuta despre trimiterea de tancuri moderne in Ucraina, relateaza The Guardian. Intre timp, Statele Unite au anunțat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare…

- Nu s-a obținut inca nici o promisiune pentru livrarea de tancuri Leopard din Germania pentru a ajuta Ucraina, de la cancelarul german Olaf Scholz. La o zi dupa ce aliații Germaniei au intensificat presiunea asupra lui Olaf Scholz pentru a permite furnizarea de tancuri Leopard de fabricație germana in…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Statele Unite isi vor extinde din ianuarie programul de pregatire a militarilor ucraineni, cu scopul de a antrena mai multi soldati si de a le transmite competente mai largi, intr-un moment in care Kievul se asteapta la o noua ofensiva rusa, a anuntat joi Pentagonul, citat de AFP. In timp ce Statele…

- Statele Unite vor avea o noua flota de bombardiere strategice de generatia a sasea. B 21 a fost proiectat de compania Northrop si este capabil sa lanseze arme conventionale și nucleare. Un aparat va costa 750 de milioane de dolari, iar Pentagonul a comandat 100 de aeronave.