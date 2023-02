Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a desfasurat vineri un „atac masiv” asupra unor instalatii energetice extrem de importante din complexul militaro-industrial al Ucrainei, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit Reuters. In raportul sau zilnic, ministerul nu a precizat care sunt instalatiile energetice pe…

- Politia norvegiana a anuntat vineri ca intentioneaza sa il interogheze in continuare pe Andrei Medvedev, fost comandant al grupului rus de mercenari Wagner, care a fugit luna trecuta din Rusia in Norvegia dupa ce a luptat in razboiul din Ucraina, potrivit Agerpres.

- Este alerta de raid aerian in toata Ucraina dupa ce rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete, anunța The Kyiv Independent. Seful Biroului Presedintelui, Andriy Yermak, a declarat ca primele rachete au fost deja interceptate. Guvernatorii multor regiuni ucrainene ii indeamna pe locuitori sa ramana…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia se pregatește sa organizeze alegeri in cele patru regiuni ucrainene anexate. Acestea urmeaza sa aiba loc in luna septembrie 2023, a declarat șefa CEC, Ella Pamfilova, transmite Ria Novosti. „Ne pregatim (pentru alegerile din patru noi regiuni intr-o singura zi…

- Pe fondul razboiului cu Rusia, Ucraina a „sarit” in topul mondial al puterilor militare de pe locul 22, in 2022, direct pe locul 15 in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Șeful Pentagonului - Lloyd Austin deschide un șir de acuzații grave la adresa Moscovei. Invazia Ucrainei de catre Rusia a oferit o previzualizare a unei „posibile lumi a tiraniei și tulburarilor”, a declarat sambata secretarul american al apararii, Lloyd Austin, intr-un discurs la un forum de securitate…

- Rusia ”pierde” pe toate fronturile razboiului sau in Ucraina, a declarat miercuri seara seful statului major american, generalul Mark Milley, calificand drept ”crima de razboi” atacurile rusesti care au vizat in 15 noiembrie reteaua de electricitate din intreaga Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. ”A…

„Atacarea deliberata a rețelei electrice civile, provocand daune colaterale excesive și suferințe inutile populației civile, este o crima de razboi", a declarat generalul Milley in cadrul unei conferințe de presa alaturi de secretarul apararii Lloyd Austin.