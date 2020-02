Ljubica Vranes, invitata in spectacolul Carmen de pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 23 februarie 2020, ora 18:30, spectacolul "Carmen" de Georges Bizet, in regia Marinei Emandi Tiron. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.



Pentru aceasta reprezentatie publicul spectator o va putea urmari pe mezzosoprana Ljubica Vranes in rolul Carmen, in calitate de invitata pe scena Operei Nationale Bucuresti.



Opera "Carmen" reprezinta un caz rar in lumea teatrului muzical. Daca in ceea ce priveste alte lucrari parerile pot fi impartite, in legatura cu "Carmen", muzicologii si publicul, elita si spectatorii din balcon,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

