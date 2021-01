Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a raportat sambata un nivel peste asteptari al livrarilor de vehicule in 2020, sustinute de cresterea constanta a cererii de vehicule electrice, dar au ratat usor obiectivul ambitios la companiei, intr-un an dificil pentru industria auto globala, transmite Reuters, potrivit news.ro. Compania…

- Și acțiunile Tesla au fost sub presiune la debutul în S&P 500, informeaza Fox Business, în contextul în care o tulpina de coronavirus cu raspândire mai rapida a fost descoperita în Marea Britanie. Prețul acțiunilor companiei din Palo Alto, California, a scazut cu 6,3%…

- Elon Musk ii avertizeaza pe angajatii Tesla sa tina sub control cheltuielile, deși capitalizarea companiei a ajuns la un maxim istoric: ”Actiunile noastre se vor prabusi ca un sufleu lovit de un baros!” Elon Musk i-a avertizat pe angajatii Tesla ca trebuie sa tina sub control cheltuielile…

- Elon Musk, fondatorul companiei de explorare spatiala SpaceX si CEO al companiei Tesla l-a asigurat pe temerarul francez Philippe Croizon, care are si mainile si picioarele amputate, ca va zbura intr-o buna zi cu nava spatiala Starship, relateaza Huffington Post.

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- Miniseria va fi bazata pe cartea „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", scrisa de Ashlee Vance. Ea va documenta cum Musk a ales o echipa de ingineri pentru a lucra la construirea si lansarea primei rachete SpaceX. Asta a stimulat noua era a explorarii spatiale finantata privat,…

