Livrările de gaze ale Azerbaidjanului către Europa și Turcia sunt în continuă creștere Azerbaidjanul a exportat 8,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale in Europa din ianuarie pana in septembrie 2023 (creștere de 9%), a scris ministrul Energiei al țarii, Parviz Shahbazov, pe pagina sa de pe X (Twitter), relateaza Trend. Shahbazov a menționat ca, in perioada de raportare, 7,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale (inclusiv 4,3 miliarde de metri cubi prin conducta transanatoliana de gaze naturale - TANAP) au fost exportate din Azerbaidjan in Turcia și 1,7 miliarde de metri cubi - in Georgia. Potrivit datelor operaționale, pe parcursul a opt luni ale acestui an,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu a mai importat gaze naturale direct din Rusia din 2015, cumparand in schimb gaze din Uniunea Europeana si intensificand eforturile de crestere a productiei interne. Naftogaz a spus joi ca cele cinci puturi vor creste productia totala cu aproximativ 500.000 de metri cubi pe zi. De la inceputul…

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, susține ca Romania are in depozite peste trei miliarde de metri cubi de gaze, cu 5% mai mult fața de ținta de inmagazinare a gazelor naturale. In mod normal, romanii nu ar mai trebui sa-și faca mari griji pentru gazele naturale din iarna 2023-2024. Potrivit…

- Romania a depasit cifra de 3 miliarde de metri cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele necesare pentru sezonul rece. Anuntul a fost facut de Virgil Popescu, presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor,…

- ”Romania a depasit cifra de 3 miliarde cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele naturale necesare pentru sezonul rece, care este 90%”, spune Virgil Popescu.. Gradul total de umplere este de aproape 94,89%, respectiv un stoc total de 3.008.100.000…

- Comercianții straini au colectat 1,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozite subterane in Ucraina inainte de sezonul de iarna, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, scrie uk.investing.com.Compania energetica de stat Naftogaz a declarat luna trecuta ca clienții straini…

- Livrarile rusești de gaz catre Turcia au depașit 10 miliarde de metri cubi in ianuarie-august 2023, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o conferința de presa dupa discuțiile cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie interfax.com.„Țarile noastre coopereaza strans in sectorul gazelor.…

- Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit pentru a se ajunge la acest nivel – 1 noiembrie. Anuntul a fost facut vineri de Comisia Europeana, transmit Reuters si Bloomberg. La 16 august, nivelul a ajuns la 1.024…

- * Pana la 1 noiembrie se va depasi tinta de 90% Stocurile de gaze naturale ale Romaniei aflate in depozitele de inmagazinare au depasit joi 2,4 miliarde metri cubi, iar pana la 1 noiembrie tinta de 90% stabilita pentru iarna 2023-2024 va fi depasita, a anuntat fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu.…