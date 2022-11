Liviu Teodorescu și Jo au facut spectacol in trecut, separat, la ”Te cunosc de undeva!”, dar in noul sezon formeaza una dintre cele mai bune echipe. Dupa ediția in care s-au transformat in Aura Urziceanu și Aurelian Andreescu, cei doi au venit la Xtra Night Show și au facut dezvaluiri despre provocarile acestui sezon.