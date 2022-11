Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa iși sarbatorește ziua de naștere! Antrenorul a implinit astazi 42 de ani. In exclusivitate pentru Antena Stars, sportivul a marturisit care este cea mai mare dorința pe care o are. Cum va petrecere cu aceasta ocazie.

- Speak traiește o poveste de iubire de vis alaturi de iubita lui. Artistul iși sarbatorește maine ziua de naștere, iar Cristina Ștefania nu s-a putut abține și i-a facut o urare emoționanta cu aceasta ocazie chiar de astazi. Ce mesaj a postat partenera cantarețului pe Instagram.

- Este zi de sarbatoare pentru Ștefan Banica Jr.! Juratul de la X Factor iși sarbatorește astazi, 18 octombrie, ziua de naștere. Cantarețul a implinit frumoasa varsta de 55 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, Lavinia Pirva, soția lui, i-a facut o urare speciala. Iata ce a postat soția artistului…

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022, participa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 18. Cantarețul a avut parte și de discuții neașteptate pe parcursul show-ului cu Andreea Balan și Ozana Barabancea, membre ale juriului. WRS și Emilian au prezentat deja cateva show-uri in fața juraților, uneori…

- Dani Mocanu nu se lasa de muzica nici in arest la domiciliu. Manelistul a dezvaluit, pentru Antena Stars, ca inregistreaza deja piese acasa și va filma videoclipurile in garaj. Cantarețul susține ca este nevinovat in cazul de tenetaiva de omor in care este implicat și pana la decizia instanței este…

- Campionul la inot al Romaniei, David Popovici, implinește astazi 18 ani. David Popovici a avut un 2022 fantastic, cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competitii la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur. Elevul antrenorului Adrian Radulescu a uimit lumea natatiei cu „dubla de…

- Veta Biriș, dubla aniversare. Artista iși sarbatorește ziua de naștere, dar și 55 de ani de casnicie. Mesajele de felicitare au curs pe paginile ei de socializare. Care a fost mesajul emoționant pe care i l-a transmis una dintre nepoatele ei, dar și ce i-a urat buna ei prietena, Sofia Vicoveanca.